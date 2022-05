Hoe klimaatgevoelig is de Vlaming? Opvallend veel steun voor langer openhouden kerncentrales

Ruim de helft van de ondervraagde Vlamingen (58 procent) is wel te vinden voor duurdere vliegtickets, als middel om vliegen minder interessant te maken. Bij de Groen-aanhangers is de steun hiervoor het grootst (79 procent), bij VB-kiezers is het enthousiasme een stuk minder (49 procent).

Bij Groen is er meer bereidheid om minder het vliegtuig te nemen, bij Vlaams Belang opvallend minder.

Iets minder dan de helft van de ondervraagden (47 procent) ziet wel wat in rekeningrijden, als middel om onze CO2-uitstoot terug te dringen. Bij Groen (70 procent), Open VLD (59 procent) en CD&V (59 procent) is de steun voor zo'n maatregel het grootst. Bij Vlaams Belang (37 procent), PVDA (40 procent) en N-VA (41 procent) is hiervoor opvallend minder animo.

Als het gaat over je auto vaker in de garage laten staan is de bereidheid relatief groot.

Minder vlees eten is andere koek. Hier is de bereidheid van de Vlamingen opvallend minder groot, zeker bij kiezers van Vlaams Belang en N-VA.

De gemiddelde Vlaming is ook niet bereid om een deel van zijn inkomen voor de klimaatzaak af te staan. Bij de aanhang van Groen is er grotere bereidwilligheid, en ook Open VLD en CD&V scoren hier iets hoger. VB-kiezers wijken af, maar in de negatieve richting.