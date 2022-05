Hoge Gezondheidsraad raadt voorlopig geen tweede boosterprik aan (maar mogelijk wel tegen de winter)

De taskforce vaccinatie heeft de Hoge Gezondheidsraad op 30 maart om een advies gevraagd over de noodzaak van een tweede boosterdosis tegen het coronavirus. Dat advies ligt er nu. Volgens de Hoge Gezondheidsraad is de epidemiologische situatie in ons land op dit moment niet zorgwekkend en voorspellen de wetenschappelijke modellen geen effect van een extra boosterdosis op het aantal ziekenhuisopnames of de belasting op intensieve zorgen.