Houthalen-Helchteren bouwt appartementen en bedrijven in de schaduw van de schachtbokken 

Vier bouwbedrijven hebben met het gemeentebestuur van Houthalen-Helchteren de handen in elkaar geslagen om een deel van het vroegere mijnterrein om te vormen tot een veelzijdige woon- en werksite. De site grenst aan het NAC, het administratief centrum van de gemeente. Het is de bedoeling dat heel het project een kleine ecologische voetafdruk heeft. Zo wordt de groene woonwijk Botanica gebouwd, met een 100-tal moderne woonappartementen die kunnen gekocht of gehuurd worden. Daarnaast zijn 40 sociale appartementen voorzien, alle met een laag E-peil. "Dit was de missing link tussen het NAC en Greenville. Het is belangrijk dat mensen hier betaalbaar kunnen komen wonen, en dat in een duurzame omgeving. Ook de combinatie wonen en werken in een groene omgeving is belangrijk. Het kolenspoor gaan we hier ook leggen", licht burgemeester Alain Yzermans (Vooruit-Groen-Plus) toe.