Inbrekers stelen geld uit abdijwinkel van Leuvense Abdij Keizersberg

In de nacht van woensdag op donderdag werd er ingebroken in de Abdij van Keizersberg in de Mechelsestraat in Leuven. De inbrekers braken een raam van de eetzaal open en konden zo het gebouw binnen geraken. Ze gingen naar de eerste verdieping en braken daar de deur van de abdijwinkel open. Ze gingen aan de haal met cash geld uit de abdijwinkel.

De inbraak werd de volgende dag ontdekt door de paters van de abdij. De Leuvense politie werd verwittigd en er werd een proces-verbaal opgesteld.