Jongeren op talentenstage bij Albert Heijn: “Ik wil dit later wel doen”

Een van de helpende leerlingen is Kyara: "Ik sta vandaag aan het onthaal en aan de kassa, we moeten hier verschillende taakjes doen. Het is een leuke job, ik wil het graag doen. Nu leren we wat over geld en hoe het eraan toegaat in de winkel." Ook Manvir is enthousiast: "Ik ben manager vandaag, ik moet kijken of alles goed gaat en planningen maken. Ik ben als manager nog niet boos moeten worden", lacht hij.