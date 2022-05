Kinderen die thuis Limburgs dialect praten, hebben minder problemen met taal op school

"Kinderen die thuis dialect spreken zijn vooral beter in begrijpend lezen en spelling", licht professor Cornips toe. "Het gaat over de periode dat ze dat moeten leren. In die periode scoren ze hoger op gestandaardiseerde toetsen voor heel Nederland dan kinderen die ééntalig Nederlands zijn." Het gaat vooral over talen die veel klankovereenkomsten met elkaar hebben. "Dat schijnt te helpen. In Nederland stemmen de woorden in het Limburgs en het Nederlands voor ongeveer 80 procent met elkaar overeen, dus dan kan je ook als kind zien dat het met elkaar te maken heeft, bijvoorbeeld 'toafel' en 'tafel'. Maar anders wordt het wanneer het verschil erg groot wordt, bijvoorbeeld 'schliept' of 'stropdas'. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld verschillen tussen het Mandarijn of Arabisch en het Nederland, die zijn ook te groot om die associatie te maken."