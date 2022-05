Kinderen in Sierra Leone leren hockey spelen met ballen, sticks en truitjes van club Dragons uit Brasschaat

"We waren zelf een beetje verwonderd dat kinderen in Sierra Leone zo'n grote interesse in hockey hebben," zegt Jeffrey Aart van hockeyclub Dragons. Hij was vorig jaar al eens op bezoek in het land. "Maar Sierra Leone was ooit een Britse kolonie, dus misschien is er wat van de sport blijven hangen". Vaak spelen de kinderen op asfalt ,bedekt met afval en houtsplinters, met heel oude schoenen, en kapotte hockeysticks. Daarom besloot de club een crowdfunding op te starten.