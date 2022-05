Minstens vijf maanden oefenen en lessen voor de rijbegeleider: strengere voorwaarden op tafel om te leren rijden

Een langere oefenperiode voor kandidaat-bestuurders en het vormingsmoment voor begeleiders zijn niet nieuw. De Vlaamse regering voerde dergelijke maatregelen al in bij de vorige hervorming van de rijopleiding, in 2017. Maar de Raad van State schorste die bepalingen in 2020 door een bevoegdheidsconflict met de federale regering. Sindsdien is de oefenperiode opnieuw minstens drie maanden en is een vormingsmoment niet verplicht. Maar minister Peeters wil nu dus opnieuw in die richting evolueren.