Kwantummechanica zou kunnen verklaren waarom DNA spontaan kan muteren

De onderzoekers stelden vast dat de plaatselijk cellulaire omgeving maakt dat de protonen, die zich zoals gezegd gedragen als golven, thermisch geactiveerd worden en gestimuleerd worden om door de energiebarrière te gaan.

Het bleek zelfs zo dat de protonen voortdurend en erg snel over en weer 'tunnelen' tussen de twee DNA-strengen. Als het DNA bij de replicatie in twee aparte strengen gesplitst wordt, zitten sommige protonen vast aan de verkeerde kant, wat leidt tot een fout.

"De protonen in het DNA kunnen langs de waterstofbruggen in het DNA tunnelen en de basen wijzigen die de genetische informatie coderen. De gewijzigde basen worden 'tautomeren' genoemd en ze kunnen de splitsing van het DNA en de replicatieprocessen overleven. Zo veroorzaken ze 'transcriptiefouten' of mutaties", zei doctor Louie Slocombe, die de berekeningen in de studie uitgevoerd heeft tijdens zijn doctoraat en de eerste auteur is.

"Watson en Crick speculeerden ruim vijftig jaar geleden al over het bestaan en het belang van kwantumeffecten in DNA, maar dat mechanisme is grotendeels over het hoofd gezien", zei Jim Al-Khalili, een professor natuurkunde aan de University of Surrey die het werk van Slocombe gesuperviseerd heeft en mede-auteur van de studie is.

"Biologen verwachten doorgaans dat tunneling enkel een betekenisvolle rol zou spelen bij lage temperaturen en in relatief eenvoudige systemen. Daarom hadden ze de neiging om kwantumeffecten in DNA niet ernstig te nemen. Met onze studie denken we bewezen te hebben dat die veronderstellingen geen steek houden", zei doctor in de scheikunde Marco Sacchi, die eveneens superviseerde en mede-auteur is.

De studie van het team van het Leverhulme Quantum Biology Doctoral Training Center van de University of Surrey is gepubliceerd in Communications Physics van Nature. Dit artikel is gebaseerd op een persmededeling van de University of Surrey.