Lierse K. bouwt nieuwe uittribune na supportersrellen: "Willen iedereen veilig naar het voetbal laten komen"

De rellen zorgen er nu voor dat het bestuur van Lierse zo snel mogelijk werk wil maken van een nieuwe tribune waar uit- en thuissupporters verder van gescheiden worden. “Het is een oud zeer dat de vakken van de twee supportersgroepen naast mekaar zitten op de tribune die wij “De Berg” noemen”, zegt Yorik Torreele van Lierse. “Ook de stad, de politie en onze veiligheidsdiensten hebben hier al hun bezorgdheid over geuit. De plannen voor een nieuwe tribune lagen al langer op tafel maar worden door de toenemende problemen in stadions nu versneld. ”We willen iedereen veilig voetbal kunnen aanbieden."