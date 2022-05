Logopedisten protesteren in Brussel voor een leefbaar loon: "Chronisch onderbetaald"

"Ons beroep wordt verstikt door administratie en nodeloos werk", klinkt het bij de logopedisten. "Daarnaast zijn we al jaren chronisch onderbetaald en dat krijgt geen oplossing. Dat zorgt ervoor dat heel wat collega's sinds een aantal maanden hun praktijk opdoeken, omdat er geen financiële leefbaarheid meer is. En dat creëert problemen voor de patiënten, want zij moeten een nieuwe logopedist zoeken, kunnen dan niet elders terecht en zo ontstaan er lange wachtlijsten."