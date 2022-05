Minder leegstand in Hasseltse TT-wijk door komst O’Learys: “Dit zal een nieuwe impuls geven aan de buurt”

Wat verderop in de Maastrichterstraat richting Grote Markt klinkt een gelijkaardig verhaal. “Er zijn twee trekkers verdwenen in het straatje, ze zijn verhuisd naar een andere locatie in de stad”, zegt centrummanager Ben Croonenborghs. “Het is altijd een gezellig straatje geweest, we hopen dat dit terug zal komen.” Handelaars in het straatje klagen ook over de vele werken in de straat die al 5 jaar duren. Cafébaas Peter Van de Witte: “Dat was niet goed voor de handel. Een nieuwe zaak in de TT-site is niet alleen goed nieuws, het is ook een applaus voor de handelaars die toch hier gebleven zijn.”