Sleutels van nooddorp Mechelen overgedragen aan Rode Kruis Vlaanderen: opening over 12 dagen

Het Mechelse nooddorp werd opgetrokken op de grindparking tegenover de Nekkerhal. Er werden 200 wooncontainers geplaatst, asfaltpaden aangelegd, en groen voorzien. De wooncontainers zijn ingericht voor 4, 6 of 8 personen. Er staan stapelbedden, tafels en stoelen, een ijskast, een waterkoker en wat servies. Ook aan kinderbedden en -stoelen is gedacht. Een keuken hebben ze niet.

"Anders dan in Antwerpen, waar individuele woonunits staan met een keuken en sanitair, is dit een collectieve opvang, te vergelijken met de opvang van asielzoekers die we in België al kennen", zegt Philippe Vandekerckhove, gedelegeerd bestuurder van Rode Kruis Vlaanderen. "Ze hebben dus privacy om te slapen en een eigen zithoek, maar de keuken en het sanitair is gezamenlijk."