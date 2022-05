77 jaar na oorlog onderduikplek in Leeuwarden ontdekt onder zolder: "Soepblikken van toen, dit is een tijdcapsule"

Het moet behelpen zijn geweest in de verborgen ruimte die slechts één meter diep en twee meter breed is. De schuilplek bleef al die decennia onaangeroerd. Wetting vond er een 30-tal soepblikken, reclamemateriaal en een "compleet verteerde doos uit Engeland".



"Het was spannend en indrukwekkend. We hebben samen met de kinderen er tijd voor genomen. Mijn jongere, kleinere zoon ging er met de zaklamp in", vertelt hij over de bijzondere ontdekking. Wetting vergelijkt het met een teletijdmachine, regelrecht terug de oorlogsjaren in.



Bekijk hier het bijzondere oorlogsverhaal (deels in het Fries en Nederlands):