Kempense brandweerzone Taxandria schiet Oekraïne te hulp met brandmaterieel 

De brandweerzone Taxandria uit de Kempen doneert materieel aan de Oekraïense brandweer en zet zich ook in voor het transport naar de Pools-Oekraïense grens. Het zou onder meer gaan over generatoren, lichtmasten en brandweerpakken, maar ook twee ambulances en een brandweerwagen stonden klaar om vervoerd te worden. Omdat een van de twee ambulances geen geldige keuring meer had, bood ook de depannagedienst KDS uit Turnhout zijn hulp aan om de ambulance tot aan de Pools-Oekraïense grens te brengen. “Als we de beelden uit Oekraïne bekijken, zien we dat de brandweer er dag en nacht moet blussen. Veel materieel van hen is ook al vernield”, vertelt Luc Faes, zonecommandant Taxandria.