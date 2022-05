De rente in de VS stijgt (alweer), maar bij de Europese Centrale Bank blijft het stil en dat baart economen zorgen

De deur voor een renteverhoging eind dit jaar staat op een kier, maar meer dan dat is nog niet bekend. "In Europa gaat het altijd wat trager en geleidelijker", klinkt het kritisch bij Konings. "Europa talmt, maar dat is momenteel niet verstandig. Als je niets doet, stijgt de inflatie verder door. Dan kan je beter nu dan later reageren. Nu zouden we een renteverhoging nog kunnen verteren. Al moet je eerlijk zijn: dat gaat nooit zonder slag of stoot."