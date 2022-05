Feestzaal wil naam "Vooruit" kwijt, mutualiteit wil oorspronkelijke naam wel terug op historisch gebouw

Het gebouw aan de Vrijdagmarkt is een vertrouwd beeld voor de Gentenaar: het opschrift "Bond Moyson" hangt al jaren bovenaan de gevel. Maar dat vertrouwde zicht verandert in de toekomst naar "Vooruit". Die laatste is de naam van de socialistische coöperatie die het gebouw eind 19e eeuw kreeg. Later werd de gekende feestzaal Vooruit gebouwd. De socialistische mutualiteit werd dan in het gebouw aan de Vrijdagmarkt ondergebracht en "Bond Moyson" werd aangebracht op de gevel.