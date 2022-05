Pfizer zoekt testpersonen voor geneesmiddelen in Jessa Ziekenhuis: "Zonder deelnemers geen nieuwe geneesmiddelen"

Pfizer heeft al 30 jaar een onderzoekscentrum in Brussel om nieuwe geneesmiddelen te testen, maar in 2017 richtte het pharmaceutisch bedrijf een satellieteenheid op in het Jessa Ziekenhuis van Hasselt. Het wilde zo aan de groeiende vraag naar klinische onderzoeken beantwoorden. "Het was ook belangrijk om mensen in deze regio de kans te geven om te kunnen deelnemen, zonder dat er een drempel is om tot in Brussel te geraken", zegt Kathleen Crommers van Pfizer. Van deze deelnemers komt 90 % uit België, de rest komt uit Nederland, Duitsland en Frankrijk. De meesten zijn tussen 18 en 25 jaar en 41 en 45 jaar.