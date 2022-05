Bende dieven van 1000 keukenmachines uit Beveren-Leie opgepakt

Een Thermomix is een keukenmachine die hakt, warmt, mixt, stoomt en kneedt. Een toestel met veel functies dus en dat kost wel wat: meer dan 1200 euro voor het meest recente model. De firma Cnudde uit Beveren-Leie verdeelt het merk Thermomix in ons land. En het is daar dat dieven vorige zomer dus al binnengebroken zijn en 1000 Thermomixen in een vrachtwagen hebben geladen. Goed voor een waarde van 1,25 miljoen euro.

De federale gerechtelijke politie onderzoekt de roof en is dinsdag -en woensdagochtend in alle vroegte binnengevallen bij de vermoedelijke daders in het Brusselse. Er zijn mensen opgepakt, maar of de speurders ook keukentoestellen hebben teruggevonden is nog niet bekend.