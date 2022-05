Politieagent betrapt man op gestolen speedpedelec zonder batterij of nummerplaat in Borgerhout

Een inspecteur van het Antwerpse Orida-fietsteam merkte tijdens zijn fietstocht op weg naar kantoor, de verdachte fiets op. De speedpedelec had geen nummerplaat -wat verplicht is- en het was ook duidelijk dat de motor van de fiets niet aanstond. De inspecteur vermoedde dat er geen batterij in de fiets zat en besloot de man te controleren. Het ging effectief om een fiets die een paar dagen voordien was gestolen. De speedpedelec is ondertussen weer bij de eigenaar.