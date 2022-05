Premie van 250 euro voor havenarbeiders die veilig werken

Iedereen op de werkvloer moet in orde zijn om de premie te krijgen, zegt Pauwels. "Het is een collectieve doelstelling. Het is dus niet zo dat wanneer een individu in orde is, alleen deze persoon een premie krijgt. Enkel wanneer 90 procent van de gecontroleerde werknemers in orde is, krijgt iedereen de premie." In 2019 werd er al eens een gelijkaardig initiatief uitgetest in de Antwerpse haven. "Toen hebben we met vlag en wimpel de doelstellingen rond veiligheid gehaald, maar dat was waarschijnlijk ook te danken aan andere initiatieven die toen liepen. Veiligheid is een permanent aandachtspunt en we zijn al jaren bezig met campagnes en acties."

Deze actie loopt nog tot september. In november worden de resultaten bekendgemaakt.