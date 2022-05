Een groot deel van het niet-dringende ziekenvervoer in Vlaanderen is vandaag uitgesteld. Dat komt door een protestactie van de ambulancediensten. Zij vinden dat ze veel te weinig krijgen voor een rit en eisen dat de Vlaamse overheid bijspringt. Bij ziekenvervoer dat niet dringend is, rekenen ambulances nu veel meer aan dan het normale tarief.