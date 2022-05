R4 wordt volledig heringericht, behalve in Zelzate: "Jammer dat Vlaanderen geen alternatief voorziet"

De Werkvennootschap, die voor Vlaanderen de herinrichting van de R4 opvolgt, vreest dat een snel alternatief niet realistisch is. "Het geld, dat zogezegd vrijkomt doordat Zelzate uit het dossier verdwijnt, meteen inzetten voor een ander project: dat is niet realistisch", stelt woordvoerder Marijn Struyf. "We zijn met het huidig project al meer dan 10 jaar bezig. We zijn nu eindelijk aan de uitvoering, we kunnen eindelijk de regio volledig verkeersveilig maken. Maar dat zal voorlopig niet in Zelzate zijn, dat is een project op de hele lange termijn."