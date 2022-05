Rapper Damso is meest gestreamde artiest in ons land: "Fantastische artiest", maar ook omstreden

Het digitale succesverhaal van Damso is de voorbije jaren al verschillende keren bevestigd. Hij wint de Ultratop Streaming Award al in 2017 en 2018 en daarna ook nog eens in 2020.



In de top 50 van meest beluisterde artiesten in België op Spotify staan eind vorig jaar 3 Belgische artiesten. Damso staat in die lijst op de 5e plaats (na de internationale artiesten Justin Bieber, Dua Lipa, The Weeknd en Ed Sheeran). Hij staat zelfs in twee lijstjes op de 5e plaats: "Meest beluisterde artiesten in België" én "Meest beluisterde albums in België".