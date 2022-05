Schaliënmolen in Tessenderlo dreigt bescherming te verliezen, net op moment dat heropbouw wordt voorbereid

De Schaliënmolen in de Looise deelgemeente Engsbergen is een houten achtkantmolen uit het midden van de 19de eeuw. Dat is een zeldzaam type molen, er zijn er nog maar drie van in Vlaanderen, ook in Bokrijk staat er nog één en in Arendonk. Omdat het zo een zeldzaam type is, werd de molen ook beschermd.

Maar de molen is erg in verval geraakt, en daarom is de molen in 2004 gedemonteerd. Al die onderdelen liggen in de loods van de gemeente Tessenderlo, in afwachting van een heropbouw. Intussen is ook veel van dat materiaal verroest.

Maar een declassering net nu zou jammer zijn, want een oplossing is in zicht, vertelt Francois Vangehuchten van de toeristische dienst in Tessenderlo. "De verlossende hand is opgedaagd. Een molenmaker uit Nederland is bereid om de molen opnieuw op te bouwen op de huidige plaats. Hij heeft daarvoor ook de goedkeuring van de huidige eigenaren, dat zijn de twee kinderen die de molen hebben geërfd." Er is ook al een gesprek geweest met verantwoordelijken van de gemeente.