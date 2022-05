Mosterd, zonnebloemolie of pasta: voorlopig geen (volledig) lege rekken in onze supermarkten

Het meest precair zijn de bruine mosterdzaden. Die zijn zo goed als uitgeput. "Dat betekent dat dijonmosterd wellicht tijdelijk uit de winkelrekken zal verdwijnen, maar er zijn nog veel andere soorten mosterd."

Zonnebloemolie is schaars geworden, maar wel nog beschikbaar. "Heel wat producenten van bijvoorbeeld frieten en chips zijn overgeschakeld op andere plantaardige oliën. Oekraïne blijft ook met mondjesmaat zonnebloemolie leveren. De stocks uit het getroffen land worden nu vervoerd via de weg of het spoor en komen niet meer via de haven", zegt Courant.