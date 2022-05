Thuislozen krijgen kappersbeurt voor 2 euro bij Café Anoniem in Hasselt: "Ze voelen zich meteen beter"

3 jongeren van Gigos, Melisa, Ece en Yasin zijn vandaag aanwezig bij Café Anoniem. Ze komen er haren knippen van enkele daklozen uit de buurt die zich konden inschrijven. Uiteindelijk kregen 19 mensen een frisse coupe. "We zijn hier vandaag om hun beter te doen voelen, zodat ze ook minder onzeker buiten kunnen komen", begint Ece Can. "Ze vertellen meer over hun gevoelens en hun leven op de kappersstoel en dat is leuk dat we op deze manier een gesprek met hen kunnen aangaan. Het is fijn om te doen, ze worden er blij van en dat maakt mij ook blij."