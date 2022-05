Bijna 200 erkende vastgoedmakelaars kregen vorig jaar een beroepsverbod

Al zijn er ook die op de vingers werden getikt voor lichtere inbreuken. "Bijvoorbeeld als iemand onvoldoende vorming heeft gekregen", zegt Morobé. "Er is een verplicht aantal vormingsuren we per jaar moeten afleggen. Of een syndicus die geen algemene verandering organiseert."

De zwaarste sanctie die erkende vastgoedmakelaars kunnen krijgen van het tuchtorgaan is een beroepsverbod. Voor de meeste was dat een tijdelijke schorsing en varieerde die van enkele maanden tot een jaar. 32 makelaars kregen vorig jaar een definitief beroepsverbod.

Daarnaast zijn er ook 113 lichtere sancties, zoals een berisping of een waarschuwing. In totaal zijn er bijna 11.000 erkende vastgoedmakelaars aan het werk in ons land. Daarbij zitten bemiddelaars verkoop en verhuur, syndici en rentmeesters.