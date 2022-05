TUI-klant: "Gezinsreis naar Antalya door brandstoftoeslag 300 euro duurder, is deftige hap uit reisbudget"

Een gezin dat voor deze zomer een pakketreis met TUI boekte naar Antalya in Turkije voelt de gevolgen van de brandstoftoeslag meteen in het vakantiebudget. In een mail aan VRT NWS laat een lezer weten dat er per persoon 96 euro extra gerekend is voor de brandstof. Ook de luchthaventaks werd verhoogd. Gevolg: een reis die in februari geboekt werd, is nu voor een gezin van 3 personen 309 euro duurder.