Kunnen olijven hart- en vaatziekten voorkomen? UAntwerpen zoekt vrijwilligers met hoge cholesterol en bloeddruk voor een onderzoek

Nu willen de onderzoekers nagaan of olijfextract een invloed heeft op onze bloeddruk of cholesterol. "We willen onderzoeken of er op 8 weken tijd een duidelijk verschil is in de waarden. Daarom zoeken we 75 mensen met een verhoogde bloeddruk en cholesterol. Zij zullen 8 weken lang bij het avondmaal drie capsules moeten innemen. Daarin zit ofwel het olijfextract, ofwel een ander plantaardig extract, of het is een placebo. Dat is nodig om na te gaan of eventuele verschillen niet aan het toeval te wijten zijn."

Wie geïnteresseerd is, kan hier meer informatie vinden.