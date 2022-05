Verbod om water op te pompen uit beken en rivieren wordt uitgebreid in de provincie Antwerpen

In de provincie Antwerpen wordt het gebied uitgebreid waar landbouwers géén water mogen oppompen uit beken en kleine rivieren. Vanaf morgen zal dat ook niet meer mogen in de regio Essen-Wuustwezel in het noorden van de provincie, en in de ruime regio Turnhout. Daar stromen de rivieren de Aa en de Kleine Aa, en hun waterstand blijkt niet hoog genoeg. In enkele andere delen van de provincie Antwerpen geldt al sinds begin dit jaar een verbod om water op te pompen.