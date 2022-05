Verdachte van dubbele moord Kraainem vrijgelaten

De 50-jarige verdachte van de dubbele moord in Kraainem is vrijgelaten door de Kamer van Inbeschuldigingstelling van Brussel. Dat is vernomen bij het parket-generaal. Volgens de KI zijn er "aanwijzingen van schuld lastens de verdachte, maar toch onvoldoende ernstige aanwijzingen om de voorlopige hechtenis te handhaven".