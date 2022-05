Vermoedelijk kopstuk van mensensmokkelbende gearresteerd in Groot-Brittannië

De man wordt ervan verdacht de leidende figuur te zijn van een misdaadorganisatie die mensen over het Kanaal smokkelt. Dat gebeurt met kleine bootjes die dikwijls vanuit het buitenland naar de Belgische en Noord-Franse kusten worden gebracht. Het parket van West-Vlaanderen is tevreden dat er een vermoedelijk kopstuk opgepakt is. Af en toe worden er uitvoerders van mensensmokkel opgepakt, maar de kopstukken blijven meestal buiten schot omdat ze in het buitenland verblijven. Ze voelen zich daardoor ongenaakbaar.

Frank Demeester, de referentiemagistraat mensensmokkel van het parket West-Vlaanderen: "Dit dossier toont aan dat we ons niet beperken tot de verdachten die opblaasbare boten, buitenboordmotoren en zwemvesten vervoeren door België. Deze vervoerders zijn maar enkele schakels in de misdaadorganisatie. Vaak blijven de kopstukken van de organisatie in één van de buurlanden en houden zij daar de touwtjes in handen."