Vijf gemeenten uit druivenstreek slaan handen in elkaar met klimaatalliantie: "Samen CO2-uitstoot verminderen"

"Het is de eerste keer dat de gemeente van de Druivenstreek de handen in elkaar slaan om samen de strijd tegen klimaatverandering aan te gaan", vertelt de Hoeilaartse schepen van Klimaat Joy Sergeys (Open VLD). "Bedoeling is om onder die klimaatalliantie een aantal projecten samen uit te werken. Tijdens informele gesprekken tussen de vijf gemeenten merkten we op dat we allemaal hetzelfde doel hadden, maar er maar niet in slaagden om de beoogde vermindering van CO2-uitstoot te behalen. Op dit moment hebben we nog maar een reductie van vijf procent. En omdat we allemaal op dezelfde struikelblokken stoten, hebben we nu samen de handen in elkaar geslagen en de klimaatalliantie Druivenstreek opgericht."