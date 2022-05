'Wild in 't Park' na 2 jaar terug: "Kijk ernaar uit het park vol te zien staan met glunderende mensen"

Het muziekfestival Wild in 't Park markeert het tweede weekend van het festivalseizoen in Vlaams-Brabant. Vorig weekend kreeg Horst Arts & Music Festival in Vilvoorde de eer om het festivalseizoen af te trappen.

"Het is heel leuk om er weer aan te beginnen", vertelt Pieter Taccoen van Wild in 't Park, "maar het is ook heel spannend na twee jaar te hebben stil gelegen." Het Herentse festival start vanavond en eindigt zondag, 8 mei. "De laatste dag is helemaal uitverkocht. Zondag verwachten we 4000 gezinnen voor #LikeMe en Camille. Die zijn ontzettend populair, dus de ticketverkoop voor die dag ging heel snel."



Tickets voor de overige dagen zijn wel nog beschikbaar. Dat heeft volgens Taccoen te maken met de nieuwe indeling van het festivalterrein: "We zijn een openluchtfestival geworden zonder tent. Daardoor hebben we een grotere capaciteit en kunnen we meer mensen ontvangen", legt Taccoen uit. "De ticketverkoop stopt deze namiddag, maar aan de kassa zijn er ook nog tickets te krijgen. Ik kijk er naar uit om het park vol te zien staan met glunderende mensen."