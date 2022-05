25ste herdenking voor Kortrijkse parachutisten, die omkwamen in WOII

“Prachtig initiatief van Michel Holvoet, de voorzitter van het Kortrijkse herdenkingscomité van de SAS- en SOE-parachutisten”, zegt Luc Astaes. Hij is een ex-officier van de paracommando’s die in 2014 met pensioen ging. “Ik wil met mijn aanwezigheid respect betuigen aan de anciens, die gevallen zijn tijdens WOII en de humanitaire acties in 1960 in het toenmalige Belgisch Congo.” Maar deze plechtigheid is ook belangrijk als reflectie. “Meer mensen beginnen na te denken over wat er allemaal kan gebeuren. Nu wordt een soeverein land als Oekraïne zomaar binnengevallen door een ander land. Heel wat mensen hebben daar vragen bij en maken zich er ook vooral zorgen om.”