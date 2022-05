Oleksiy Shadrin, enige Oekraïner in Koningin Elisabethwedstrijd, gevlucht voor oorlog met "enkel mezelf en mijn cello"

In de Koningin Elisabethwedstrijd, waarbij deze week 66 cellisten uit alle windstreken hun eerste ronde spelen, is het vanavond de beurt aan de Oekraïner Oleksiy Shadrin (28). Het is een wonder dat hij erbij is, want hij vluchtte uit Oekraïne voor de oorlog: "Ik had daar een heel leven, ik hoop dat het er nog is." VRT NWS sprak met hem over zijn wedervaren en over zijn voorbereiding op wat hij "de Olympische Spelen voor muzikanten" noemt.