Viervoudig moordenaar Alexander Dean op zijn proces: "Er was altijd de angst om alles te verliezen"

"Die sport was voor mij een manier om het leven om te gaan", zegt Dean als hij wordt gevraagd naar zijn passie voor bodybuilden. "Hoe meer miserie ik had, hoe meer ik het kon volhouden. Het is de enige vorm van resultaat of voldoening die ik had. Het heeft me een beetje staande gehouden. Het is wat me nog steeds staande houdt", aldus Dean.

"Mijn wereld speelde zich vooral online af. Ik had weinig contact met de buitenwereld of met andere mensen buiten mijn zus en moeder", zegt Dean. In de gym hield ik me afzijdig, zegt hij. "Ik kwam er enkel om te trainen", zegt hij.