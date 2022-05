Waar mag CD&V nog op hopen? De Stemming schetst een somber beeld

In 1999 wordt de politieke wereld in Vlaanderen grondig door elkaar geschud. Na de dioxinecrisis is de CVP niet langer de grootste partij in Vlaanderen (op het federale niveau), ze wordt nipt (één zetel) kleiner dan de VLD, die daardoor het initiatiefrecht opeist om regeringen te vormen, zowel op het federale niveau als in Vlaanderen. Guy Verhofstadt wordt eerste minister, Patrick Dewael Vlaamse minister-president. De CVP verhuist voor de eerste keer in veertig jaar van de regeringsbanken naar de oppositie.