Meteen hoogspanning op maffiaproces-Aquino: beschuldigde daagt nabestaanden uit met gebaar dat hij keel oversnijdt

In Tongeren hebben ze wel wat ervaring met extreem beveiligde processen - al blijft een proces van die aard wel uitzonderlijk. In 2015 moest een lid van motorbende Hells Angels terechtstaan voor de moord op drie leden van de rivaliserende motorbende Outlaws. Dat draaide uit op een rechtszaak met draconische veiligheidsmaatregelen, een videogetuigenis vanop een onbekende en beschermde locatie en een kroongetuige die een volledig nieuwe identiteit kreeg. Zo ver zijn we in dit proces zeker nog niet, al zal het in Tongeren toch nog vijf weken lang nagelbijten zijn dat het proces zonder grote incidenten verloopt.