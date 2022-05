Lage tot zeer lage grondwaterstanden in bijna 7 op de 10 Vlaamse meetpunten

Op 1 mei vertoonde 67 procent van de meetpunten een lage (42 procent) tot zeer lage (25 procent) grondwaterstand voor deze tijd van het jaar. Ter vergelijking: op 1 mei vorig jaar lag dat getal maar op 47 procent, amper de helft van de meetpunten dus.

Begin deze maand waren de waarden gedaald in 93 procent van de meetpunten ten opzichte van een maand eerder. Toen hadden we nog lage tot zeer lage grondwaterstanden in 51 procent van de meetstations.

Tot het einde van het hydrologische zomerseizoen (eind september) is een daling evenwel normaal, omdat er nu eenmaal veel regen valt in de winter.

Alleen gaat het snel, omdat het neerslagtotaal voor de voorbije drie maanden heel wat lager lag dan normaal. Er viel gemiddeld 102 millimeter neerslag (van 69 mm op sommige plaatsen tot maximaal 140 mm op andere) terwijl het gemiddelde voor Ukkel voor dezelfde periode 171 mm bedraagt.

De bekkens van Boven-Schelde, Dender en Demer tekenen zich inmiddels als de droogste regio's af. In de maanden februari, maart en april tekent de westelijke helft van Vlaanderen zich droger af dan de oostelijke helft.

Voor ons drinkwater is er voorlopig geen probleem, zegt Katrien Smet van de Vlaamse Milieumaatschappij: "De waterbedrijven garanderen ons dat ze een langere periode van droogte kunnen overbruggen. Bovendien zijn dit de gegevens van de bovenste grondwaterlagen, terwijl kraantjeswater wordt gemaakt uit het diepere grondwater."

Onderstaande grafiek van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) toont hoe de donkerbruine (zeer lage) tot bruine (lage grondwaterstanden) zone opnieuw is toegenomen (tijdslijn loopt van links naar rechts, rechterkant is toestand op 1 mei).