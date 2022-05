BEKIJK - Burgemeester CD&V-bastion Ledegem na peiling: "Wake-upcall, als evenwicht niet juist zit, krijg je dit resultaat"

De burgemeester van Ledegem Bart Dochy (CD&V) vindt de peiling van De Stemming desastreus voor zijn partij. "Het is een wake-upcall. Een partij organiseren is uw boodschap en visie opstellen, leiderschap, organisatie en communicatie. Als die cocktail niet juist zit, kom je tot zo een resultaat." Uit deze reportage in "Terzake" blijkt dat ook de inwoners van Ledegem niet meer weet waar CD&V voor staat.