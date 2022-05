Bewoners van woonzorgcentra en thuiswonende 80-plussers krijgen tweede boosterprik aangeboden

Vlaanderen biedt de prik voor de meest kwetsbare groep nu toch al aan. "We willen hier absoluut uit voorzorg handelen en de allerzwaksten in onze samenleving die het meeste risico lopen op een ernstig ziekteverloop door covid de kans geven om hun immuniteit op peil te houden", legt Joris Moonens van Zorg en Gezondheid uit. "We denken niet dat dat in tegenspraak is met de Hoge Gezondheidsraad, het is een voorzorgsmaatregel en een kans om hun immuniteit op peil te houden, zeker bij mensen voor wie de vorige booster al het langst geleden is. We spreken hier toch over mensen die al 6 of 7 maanden geleden hun laatste booster gekregen hebben.”