Bijna alle twaalfjarigen in Leuven kunnen naar middelbare school van eerste of tweede keuze

Schepen Wadera begrijpt de ontgoocheling, maar schept tegelijk de hoop op een goede afloop. "Ik begrijp de teleurstelling en het verdriet. Maar we mogen het criterium afstand nu eenmaal niet in rekening brengen bij de toewijzing van een plaats. Dat is heel spijtig, maar het Vlaams decreet laat dat niet toe, keuzevrijheid gaat voor op afstand. Zo kan je dus letterlijk naast een school wonen en er toch niet naartoe mogen. Maar we zien elk jaar nog heel wat verschuivingen. Mensen schrijven bijvoorbeeld hun kind uiteindelijk in een andere school in. Zo komen er ook nog plekken vrij. Je moet tellen dat er, verdeeld over de Leuvense scholen, nog zowat 200 vrije plekken zijn, dus is er nog ruimte om te schuiven", verzekert de schepen.