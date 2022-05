Burgemeester Geerinckx van Zemst wordt met Belgian Huskies Europees Kampioen in curling

Curling lijkt een beetje op petanque of bowlen, maar wordt op ijs gespeeld met zware stenen in de plaats van ballen. De spelers van elk team hebben een bezem om het ijs juist vóór de steen te vegen en zo de baan van de steen te beïnvloeden. Dat levert vaak spectaculaire beelden op. In Zemst is één van de 3 curlingclubs in ons land gevestigd. Burgemeester Geerinckx sloot zich 5 jaar geleden aan.