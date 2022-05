CHECK - Neen, documenten tonen niet aan dat Pfizervaccin maar in 12 procent van gevallen werkt

Om de zoveel tijd gaan op Twitter en andere sociale media berichten rond over de zogenaamde Pfizerdocumenten, ook wel Pfizer docs genoemd. Volgens verschillende vaccincritici gaat het om duizenden pagina's aan "geheime" informatie die Pfizer decennialang verborgen wou houden, maar die door een rechter nu toch zijn vrijgegeven. Dat er ook maar om de zoveel tijd nieuwe documenten naar buiten komen, zou er volgens sommigen mee te maken hebben dat Pfizer toch nog gevoelige informatie uit de documenten probeert te wissen.

In werkelijkheid gaat het om onderzoeksinformatie over haar klinische testen die Pfizer voor de uitrol van haar vaccin in de VS aan de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) moest bezorgen. Net na de goedkeuring van de vaccins, vroeg een collectief van artsen die zich de Public Health and Medical Professionals for Transparency (PHMPT) noemen om de documenten onder de Amerikaanse Freedom of Information Act vrij te geven. Die wet is vergelijkbaar met onze wet op openbaarheid van bestuur en stelt dat burgers het recht hebben informatie bij overheidsdiensten zoals de FDA op te vragen.

Maar omdat het om honderdduizenden pagina's gaat en sommige bladzijden bedrijfsgeheimen of persoonlijke patiënteninformatie bevatten, geeft de FDA, in samenspraak met een rechter en de vragende artsen, om de zoveel maanden enkele tienduizenden "opgekuiste" pagina's vrij. Eerst wou het FDA elke maand 500 pagina's lossen, maar een advocaat van PHMPT berekende dat het op die manier 75 jaar zou duren voor alle informatie beschikbaar was en vroeg om een verhoging van het aantal te publiceren pagina's. Die boodschap werd nadien ook verkeerdelijk aangenomen als wou de FDA de documenten 75 jaar lang verbergen.

Volgens een rechter moest het FDA in maart en april telkens 10.000 pagina's vrijgeven. Begin mei en juni wordt dat aantal opgeschaald naar twee keer 80.000 bladzijden. In augustus moet het 70.000 pagina's publiceren en daarna gaat het om 55.000 per maand tot alle documenten vrijgegeven zijn.

Alle documenten zijn vrij te raadplegen op de website van Public Health and Medical Professionals for Transparency.