Comité van Toezicht voor de kinderopvang behandelde nog geen enkel dossier

"Heel veel zaken zijn nog niet uitgeklaard", aldus Stevens. "Zo is er eigenlijk nog geen statuut voor het comité. Het is niet duidelijk of we een toezichtsorgaan zijn of een ethisch comité. Het is niet duidelijk of wij beslissingsbevoegdheid hebben of een adviserende rol. Hoe verhouden wij ons tot andere medewerkers, tot andere structuren en samenwerkingen die opgezet zijn om de kindveiligheid te garanderen?"