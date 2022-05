Conservatieven van premier Johnson afgestraft bij lokale verkiezingen Verenigd Koninkrijk

Deze plaatselijke verkiezingen zijn de eerste test voor premier Boris Johnson, die in 2019 aan de macht kwam. De schaduw van partygate, het schandaal over de coronafeestjes in Downing Street, hangt boven deze verkiezingen. Maar ook de sociaaleconomische problemen zoals de hoge energie- en voedselprijzen hebben de keuze in de stemhokjes mee bepaald. Bij Labour was hjet uitkijken naar de bestuurswissel tussen Jeremy Corbyn en Keir Starmer. Starmer maakt duidelijk een betere indruk, maar het is afwachten of in de loop van de dag Labour zijn vooruitgang verder waarmaakt.