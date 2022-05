Spiegelinzamelactie in Leuven voor Oekraïense vluchtelingen: "Belangrijk voor het gevoel van eigenwaarde"

"In totaal zijn we op zoek naar 62 spiegels. We ontvingen er al dertien van particulieren en winkels. De resterende spiegels proberen we in te zamelen via geldschenkingen. Uiteraard ontvangen we ook graag oude spiegels die mensen niet meer nodig hebben", vertelt Bovend'aerde.

Op de website van de spiegelinzamelactie kan je een donatie doen van 7.95 euro waarmee de spiegels worden aangekocht.