Amber Heard beschuldigt Johnny Depp op smaadproces van penetratie met een fles: "Ik dacht dat hij me ging doden"

Amber Heard nam gisteren voor het de tweede dag op rij het woord in de getuigenbank. Ze vertelde dat ze begin maart 2015 Depp was achterna gereisd naar Australië, waar de opnames voor de vijfde film van de "Pirates of the Caribbean"-franchise plaatsvonden.

Kort na haar aankomst, ontaardde een ruzie helemaal. "Toen we het licht aandeden, begon hij te schreeuwen". Hij gooide flessen en blikjes in haar richting, greep haar bij de nek en dreigde haar te verminken met een gebroken fles. "Ik dacht dat hij me ging doden."